Штюцле стал вторым немецким игроком, выбранным под 3-м номером на драфте НХЛ

Немецкий нападающий Тим Штюцле выбран «Оттавой Сенаторз» под третьим номером на драфте Национальной хоккейной лиги.

Отметим, Штюцле повторил рекорд форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля для немецких игроков на драфте НХЛ. В 2014 году он был также выбран под третьим номером.

Напомним, что Драйзайтл по итогам прошлого сезона получил трофей «Харт Трофи» — приз, вручаемый самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. В этой номинации он также обошёл Натана Маккиннона и Артемия Панарина.

Ранее стало известно, что «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал канадского нападающего Алексиса Лафренье под первым номером драфта Национальной хоккейной лиги. Российский вратарь Ярослав Аскаров выбран «Нэшвилл Предаторз» под 11-м номером.