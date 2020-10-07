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Штюцле стал вторым немецким игроком, выбранным под 3-м номером на драфте НХЛ

Штюцле стал вторым немецким игроком, выбранным под 3-м номером на драфте НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Немецкий нападающий Тим Штюцле выбран «Оттавой Сенаторз» под третьим номером на драфте Национальной хоккейной лиги.

Отметим, Штюцле повторил рекорд форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля для немецких игроков на драфте НХЛ. В 2014 году он был также выбран под третьим номером.

Напомним, что Драйзайтл по итогам прошлого сезона получил трофей «Харт Трофи» — приз, вручаемый самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. В этой номинации он также обошёл Натана Маккиннона и Артемия Панарина.

Ранее стало известно, что «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал канадского нападающего Алексиса Лафренье под первым номером драфта Национальной хоккейной лиги. Российский вратарь Ярослав Аскаров выбран «Нэшвилл Предаторз» под 11-м номером.

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