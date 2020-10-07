Россиян впервые за 3 года не оказалось в топ-10 драфта НХЛ

Впервые за три года ни один российский хоккеист не вошёл в топ-10 драфта Национальной хоккейной лиги.

Ранее стало известно, что «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал канадского нападающего Алексиса Лафренье под первым номером драфта Национальной хоккейной лиги. Российский вратарь Ярослав Аскаров выбран «Нэшвилл Предаторз» под 11-м номером, а форвард Родион Амиров выбран «Торонто Мэйпл Лифс» под 15-м номером.

Отметим, Аскаров побил рекорд голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского для российских вратарей. В 2012 году «Тампа» задрафтовала Андрея под 19-м номером.

После завершения финальной серии Кубка Стэнли определился порядок выбора на драфте НХЛ 2020 года. Он проходит в удалённом режиме. Первый раунд состоится 6 октября, а раунды со второго по седьмой — 7 октября.