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Амиров стал самым высокозадрафтованным россиянином в истории «Торонто Мэйпл Лифс»

Амиров стал самым высокозадрафтованным россиянином в истории «Торонто Мэйпл Лифс»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров выбран «Торонто Мэйпл Лифс» под 15-м номером на драфте НХЛ. Родион стал самым высоко выбранным российским игроком в истории «Лифс».

Отметим, что в 1998 году канадский клуб задрафтовал представителя Казахстана Николая Антропова под общим 10-м номером.

В прошлом сезоне Амиров провёл за уфимский клуб 21 матч, в которых отметился двумя результативными передачами при коэффициенте полезности «-6». В этом сезоне КХЛ 19-летний Амиров провел за уфимцев 10 матчей, в которых набрал 5 (3+2) очков.

Ранее стало известно, что «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал канадского нападающего Алексиса Лафренье под первым номером драфта Национальной хоккейной лиги. Российский вратарь Ярослав Аскаров выбран «Нэшвилл Предаторз» под 11-м номером.

Аскаров установил российский рекорд для вратарей в истории драфтов НХЛ
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