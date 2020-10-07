Маклеллан: Лундквист – хороший вариант для «Вашингтона». Мы ищем запасного вратаря

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал слухи об интересе «столичных» к 38-летнему шведскому экс-вратарю «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрику Лундквисту, находящемуся в статусе свободного агента.

«Мы ищем запасного вратаря-ветерана. Он действительно хороший кандидат для нас», — цитирует Маклеллана журналист AP News Стефан Уайно в «Твиттере».



Напомним, что 30 сентября, «Нью-Йорк Рейнджерс» выкупил контракт 38-летнего голкипера Хенрика Лундквиста.



Голкипер выступал за «Рейнджерс» с 2005 года и провёл в команде из Нью-Йорка всю карьеру в НХЛ. В минувшем сезоне 38-летний швед принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата, пропуская в среднем 3,16 шайбы и отражая 90,5% броска.