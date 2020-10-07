Генменеджер «Коламбуса» – о Чинахове: вы о нём не слышали, серьёзно?
Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен с иронией отреагировал на слова о том, что российский нападающий «Авангарда» Егор Чинахов не имеет известности в НХЛ.
«Вы о нём не слышали, серьёзно?» — приводит слова Кекяляйнена репортёр «Коламбуса» Джефф Свобода в «Твиттере».
Напомним, 19-летний российский нападающий «Авангарда» Егор Чинахов на прошедшем драфте НХЛ – 2020 был выбран «Коламбусом» под общим 21-м номером.
В нынешнем сезоне КХЛ на счету Чинахова 12 матчей, в которых он забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи, заработав показатель полезности «+2». В МХЛ в составе «Омских Ястребов» 19-летний форвард провёл 108 матчей, в которых набрал 93 (38+55) очка, при коэффициенте полезности «+54».
Агент Чинахова: надеюсь, что Егор в скором времени получит шанс в системе «Коламбуса»
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