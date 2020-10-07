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Аскаров: рад стать частью «Нэшвилла». У меня была мечта попасть в НХЛ

Аскаров: рад стать частью «Нэшвилла». У меня была мечта попасть в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер СКА Ярослав Аскаров прокомментировал решение «Нэшвилл Предаторз» выбрать его под 11-м номером на драфте НХЛ.

«Эмоции переполняют. Я испытываю счастье, радость и до сих пор не могу понять, что произошло. У каждого ребенка есть цели и мечты. Я один из таких. Когда я начал заниматься хоккеем, у меня была мечта попасть в НХЛ. И я рад, что сегодня произошёл первый шаг к ее исполнению. Пока никакого волнения нет. Может, потом будет, но пока нет. Зато есть желание и страсть приехать. Я очень рад стать частью «Нэшвилла», – цитирует Аскарова пресс-служба НХЛ.

Аскаров установил российский рекорд для вратарей в истории драфтов НХЛ, став самым высокорейтинговым российским голкипером. В 2012 году «Тампа-Бэй Лайтнинг» выбрал Андрея Василевского под 19-м номером

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