Мухамадуллин — о первом раунде драфта НХЛ: не ожидал, что меня выберут под 20-м номером

Защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин, который был выбран «Нью-Джерси Дэвилз» в первом раунде драфта под общим 20-м номером, признался, что не ожидал, что уйдёт под таким высоким номером.

«Я очень доволен клубом, который меня выбрал! «Нью-Джерси» одна из лучших организаций и команд в лиге. Я счастлив стать частью их семьи! Проснулся заранее до драфта в три часа ночи. Следил за каждым пиком, очень рад за всех русских игроков, и особенно за Родиона Амирова. Очень сильно переживал. Честно говоря, не ожидал, что меня выберут под 20-м номером, сердце забилось очень быстро. Обрадовался и понял, что через пару часов уже на тренировку.

Так как драфт проходил в Канаде, трансляция опаздывала немного. Одновременно со словами, что меня драфтуют позвонили агенты из Канады и поздравили, а затем родственники и близкие. Я думаю, что появится стимул ещё больше тренироваться и работать над собой. А так сейчас все силы и мысли направлены на текущий сезон, цель – Кубок Гагарина!», — цитирует Мухамадуллина пресс-служба уфимского клуба.

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров выбран «Торонто Мэйпл Лифс» под 15-м номером на драфте НХЛ. 18-летний защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин выбран «Нью-Джерси Дэвилз» под 20-м номером. Нападающий «Авангарда» Егор Чинахов выбран клубом «Колумбус Блю Джекетс» под 21-м номером.