Амиров: очень благодарен «Торонто» за выбор на драфте. В будущем их не подведу

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров, который был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» в первом раунде драфта под общим 15-м номером, поделился эмоциями от церемонии.
«Конечно, это мечта каждого парня быть в числе выбранных командой НХЛ, а особенно «Торонто Мейпл Лифс» – клуб с такой организацией и большой историей. Очень горд быть с ними. Также хотел бы сказать большое спасибо моим родителям за то, что вложили в меня столько стараний и усилий с самого детства. Очень им благодарен, и моим агентам.
Если честно, практически не спал в эту ночь и наблюдал за драфтом. Было очень волнительно, мы наблюдали всей семьёй. Первыми меня поздравили родители и мои агенты. Это большая ответственность и честь, что они выбрали меня на драфте. Очень благодарен им за это, и я в будущем их не подведу», — цитирует Амирова пресс-служба уфимского клуба.
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