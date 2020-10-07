Агент Амирова: один из вопросов Дубаса касался правильного произношения имени Родион

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова, прокомментировал выбор своего клиента под 15-м номером на драфте НХЛ клубом «Торонто Мэйпл Лифс».

«Мы предполагали, что Родиона выберут между восьмым и 20-м номерами. Понимали, что, скорее всего, «Торонто» возьмёт его. За два дня до драфта генеральный менеджер клуба Кайл Дубас звонил. Один из его вопросов касался правильного произношения имени Родион.

В день драфта мы провели финальное собеседование. Родион говорил один на один с генеральным менеджером «Торонто». Его стиль очень подходит под систему команды. Надеемся, что он будет прогрессировать и расти, чтобы когда-нибудь надеть форму «Торонто» и заиграть в этом клубе», — цитирует Мильштейна ТАСС.