Генменеджер «Коламбуса»: Чинахов был в нашей топ-десятке, мы очень счастливы его получить
Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал выбор клубом форварда «Авангарда» Егора Чинахова под общим 21-м номером на драфте НХЛ.
«Мы с Егором хорошо знакомы. Перенос драфта позволил нам ещё тщательнее следить за его игрой. В последних пяти матчах он забил пять голов, а против ЦСКА сыграл более 21 минуты. Да, у нас был шанс взять его ниже, но за 25 лет в хоккее я понял, что если есть игрок, которого ты так высоко котируешь, его надо выбирать.
Он был в нашей топ-десятке, и мы очень счастливы его получить. У него хороший набор умений, бросок, он может обыгрывать «один в один». В общем, Егор обладает многими качествами, которые он сможет применить в НХЛ и Северной Америке», – сказал Кекяляйнен.
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В первый день ярмарки свои команды нашли и Мухамадуллин и Чинахов. Их акции взлетели благодаря игре в КХЛ.
- 7 октября 2020
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