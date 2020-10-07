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Вышински — об обмене «Рейнджерс»: они были уверены, что Шнайдера хочет «Нью-Джерси»

Вышински — об обмене «Рейнджерс»: они были уверены, что Шнайдера хочет «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ 0

Североамериканский журналист Грег Вышински прокомментировал действия «Нью-Йорк Рейнджерс» на драфте Национальной хоккейной лиги. Во время драфта генеральный менеджер клуба Джефф Гортон осуществил обмен на драфте Национальной хоккейной лиги. Функционер обменял 22-й и 72-е пики в «Калгари Флэймз», чтобы получить от «огоньков» право выбора под 19-м номером.

«В «Рейнджерс» были уверены, что «Нью-Джерси» хочет потратить 20-й пик на выбор Шнайдера. Поэтому они активизировались и перескочили на строчку раньше», — написал Вышински в «Твиттере».

В результате Гортон выбрал на драфте защитника Брейдена Шнайдера. Канадский защитник вошёл в число лучших игроков сборной Канады на юниорском чемпионате мира 2019 года.

«Рейнджерс» показали видео, на котором клуб осуществил обмен на драфте НХЛ
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