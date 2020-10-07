Вышински — об обмене «Рейнджерс»: они были уверены, что Шнайдера хочет «Нью-Джерси»
Североамериканский журналист Грег Вышински прокомментировал действия «Нью-Йорк Рейнджерс» на драфте Национальной хоккейной лиги. Во время драфта генеральный менеджер клуба Джефф Гортон осуществил обмен на драфте Национальной хоккейной лиги. Функционер обменял 22-й и 72-е пики в «Калгари Флэймз», чтобы получить от «огоньков» право выбора под 19-м номером.
«В «Рейнджерс» были уверены, что «Нью-Джерси» хочет потратить 20-й пик на выбор Шнайдера. Поэтому они активизировались и перескочили на строчку раньше», — написал Вышински в «Твиттере».
В результате Гортон выбрал на драфте защитника Брейдена Шнайдера. Канадский защитник вошёл в число лучших игроков сборной Канады на юниорском чемпионате мира 2019 года.
«Рейнджерс» показали видео, на котором клуб осуществил обмен на драфте НХЛ
- 7 октября 2020
-
12:15
-
12:06
-
11:43
-
11:32
-
11:11
-
10:55
-
10:30
-
10:05
-
09:55
-
09:41
-
09:30
-
09:06
-
09:02
-
09:00
-
08:51
-
08:43
-
08:30
-
06:58
-
06:31
-
06:15
-
05:51
-
05:45
-
05:17
-
04:58
-
04:40
-
04:33
-
04:28
-
04:17
-
04:10
-
04:01
-
03:57
-
03:53
-
03:48
-
03:40
-
03:37
Партнерский контент