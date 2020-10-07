Р. Ротенберг — Путину: ваш пример доказывает, насколько важен для страны сильный лидер

Глава штаба сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России, заместитель председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги, вице-президент СКА Роман Ротенберг поздравил с днём рождения президента России Владимира Путина, которому сегодня, 7 октября, исполнилось 68 лет.

«Уважаемый Владимир Владимирович, поздравляю вас с днем рождения! Огромное спасибо за регулярную и адресную поддержку российского спорта в целом и, в особенности, хоккея! От всей души хочу пожелать вам дальнейших побед и свершений во благо России.

Ваш пример доказывает, насколько важен для страны сильный и харизматичный лидер. Благодаря именно вашим волевым решениям в России были осуществлены важнейшие преобразования, принёсшие стране стабильность, а ее жителям — уверенность в завтрашнем дне. Крепкого здоровья, счастья, и новых успехов в укреплении величия России!» — написал Ротенберг в «Инстаграме».