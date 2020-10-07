Минское «Динамо» сформировало временный тренерский штаб, сообщается в официальном телеграм-канале белорусского клуба. Главный тренер команды Крэйг Вудкрофт и его тренерский штаб не смогут присутствовать, на ближайших матчах белорусской команды, так как находятся на самоизоляции из-за коронавируса как контакты первого уровня.

Во встрече с «Сочи», которая состоится 7 октября, руководить «зубрами» будет временный тренерский штаб, в который войдут Константин Кольцов (исполняющий обязанности главного тренера) и Дмитрий Астапенко, наставники «Динамо-Молодечно».

Пресс-службой клуба подчёркивается, что оба специалиста летом во время предсезонной подготовки работали вместе с динамовцами и хорошо знают систему игры, которую ставил Вудкрофт и его штаб.