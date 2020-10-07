Буре — о россиянах на драфте НХЛ: это ещё раз доказывает, что хоккей в России развивается

Чемпион мира Павел Буре подвёл итоги первого раунда драфта НХЛ 2020 года. Во второй раз за три года в первом раунде были выбраны четыре российских хоккеиста.



«Это очень хороший результат. В хоккее всегда у нас были и есть таланты, и это ещё раз доказывает, что хоккей у нас есть и развивается. И в каждом поколении есть талантливые молодые ребята, которые могут превратиться в звёзд.



«Нэшвилл» выбрал Аскарова под 11-м номером? В последнее время у нас очень много хороших вратарей. Ничего не вижу такого в том, что выбрали первым из наших именно вратаря. Наши голкиперы во многих российских командах и в НХЛ являются лучшими. Это опять же говорит о том, что школа развивается, каждый год есть такие вратари, которые в будущем прославят свои клубы и страну.



Лафренье? Процентов на 90-95 первые пики становятся не просто хорошими игроками, а суперзвёздами. Эта практика отточена десятилетиями, люди всё просчитывают, смотрят», – цитирует Буре ТАСС.

Четыре российских хоккеиста выбраны в первом раунде драфта НХЛ 2020 года