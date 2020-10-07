Буре — о россиянах на драфте НХЛ: это ещё раз доказывает, что хоккей в России развивается

Чемпион мира Павел Буре подвёл итоги первого раунда драфта НХЛ 2020 года. Во второй раз за три года в первом раунде были выбраны четыре российских хоккеиста.
«Это очень хороший результат. В хоккее всегда у нас были и есть таланты, и это ещё раз доказывает, что хоккей у нас есть и развивается. И в каждом поколении есть талантливые молодые ребята, которые могут превратиться в звёзд.
«Нэшвилл» выбрал Аскарова под 11-м номером? В последнее время у нас очень много хороших вратарей. Ничего не вижу такого в том, что выбрали первым из наших именно вратаря. Наши голкиперы во многих российских командах и в НХЛ являются лучшими. Это опять же говорит о том, что школа развивается, каждый год есть такие вратари, которые в будущем прославят свои клубы и страну.
Лафренье? Процентов на 90-95 первые пики становятся не просто хорошими игроками, а суперзвёздами. Эта практика отточена десятилетиями, люди всё просчитывают, смотрят», – цитирует Буре ТАСС.
- 7 октября 2020
-
13:46
-
13:36
-
13:09
-
13:04
-
13:00
-
12:34
-
12:15
-
12:06
-
11:43
-
11:32
-
11:11
-
10:55
-
10:30
-
10:05
-
09:55
-
09:41
-
09:30
-
09:06
-
09:02
-
09:00
-
08:51
-
08:43
-
08:30
-
06:58
-
06:31
-
06:15
-
05:51
-
05:45
-
05:17
-
04:58
-
04:40
-
04:33
-
04:28
-
04:17
-
04:10