«Оттава» представила новую форму с обновлённым логотипом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» в официальном «твиттере» представил новую форму с обновлённым логотипом. Один комплект будет чёрного цвета, другой — белого. В этой форме команда будет играть в следующем сезоне.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Оттавы».

18 сентября «Сенаторз» представили обновлённую эмблему.

«Сенаторам» пора вернуться к нашим корням. Фанаты этой великой франшизы возлагают большие надежды на команду. Мы получили известия от наших фанатов, наших партнёров и наших игроков, и мы слушали их. Пора вернуться к нашему наследию, но смело и по-новому. У «сенаторов» богатая история, и мы готовы к началу следующей главы», — говорил тогда владелец команды Юджин Мельник.