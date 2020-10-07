«Оттава» представила новую форму с обновлённым логотипом
Клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» в официальном «твиттере» представил новую форму с обновлённым логотипом. Один комплект будет чёрного цвета, другой — белого. В этой форме команда будет играть в следующем сезоне.
Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Оттавы».
18 сентября «Сенаторз» представили обновлённую эмблему.
«Сенаторам» пора вернуться к нашим корням. Фанаты этой великой франшизы возлагают большие надежды на команду. Мы получили известия от наших фанатов, наших партнёров и наших игроков, и мы слушали их. Пора вернуться к нашему наследию, но смело и по-новому. У «сенаторов» богатая история, и мы готовы к началу следующей главы», — говорил тогда владелец команды Юджин Мельник.
Мельник — о смене лого «Оттавы»: «сенаторам» пора вернуться к нашим корням
- 7 октября 2020
-
16:35
-
15:35
-
15:00
-
14:25
-
13:46
-
13:36
-
13:09
-
13:04
-
13:00
-
12:34
-
12:15
-
12:06
-
11:43
-
11:32
-
11:11
-
10:55
-
10:30
-
10:05
-
09:55
-
09:41
-
09:30
-
09:06
-
09:02
-
09:00
-
08:51
-
08:43
-
08:30
-
06:58
-
06:31
-
06:15
-
05:51
-
05:45
-
05:17
-
04:58
-
04:40
Партнерский контент