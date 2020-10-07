Роман Ротенберг будет исполнять обязанности главного тренера СКА в матче с «Магниткой»

Первый вице-президент и глава штаба санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг будет исполнять обязанности главного тренера команды в предстоящем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с магнитогорским «Металлургом», сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Матч состоится сегодня, 7 октября, начало встречи — в 19:00 мск.

Ротенберг исполнял обязанности главного тренера 25 сентября в матче с «Ак Барсом» (2:3 Б). После этого СКА провёл три матча на выезде под руководством тренера «СКА-1946» Льва Бердичевского. Ротенберг отсутствовал на тренерской лавке команды из-за болезни.

Главным тренером СКА является Валерий Брагин. Перестановки в тренерском штабе «армейского» клуба связаны со случаями заражения коронавирусом среди игроков и представителей тренерского штаба команды.