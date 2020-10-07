«Виннипег» подписал новый контракт с защитником Демело на четыре года

«Виннипег Джетс» подписал новый контракт с защитником Диланом Демело, сообщается на официальном сайте команды.
Соглашение с 27-летним канадцем заключено на четыре года, среднегодовая зарплата составит $ 3 млн в год. За первый сезон Демело получит $ 2,5 млн, за следующие два — по $ 3 млн, а в последний — $ 3,5 млн.
Защитник был обменян из «Оттавы Сенаторз» 18 февраля 2020 года. В 59 встречах в минувшем регулярном сезоне НХЛ сделал 10 результативных передач и заработал 37 минут штрафного времени. В НХЛ на счету Демело 269 матчей, в которых он забросил 7 шайб и сделал 57 результативных передач. За карьеру в Национальной хоккейной лиге успел сыграть за «Виннипег», «Оттаву» и «Сан-Хосе Шаркс».
Демело был выбран «Сан-Хосе» в шестом раунде драфта НХЛ 2011 года под общим 179-м местом.
По условиям предыдущего контракта канадец получал $ 900 тыс.
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