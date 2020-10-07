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«Салават Юлаев» подписал полноценный контракт с вратарём Скрынником до конца сезона

«Салават Юлаев» подписал полноценный контракт с вратарём Скрынником до конца сезона
Хоккей / КХЛ 0

Вратарь Александр Скрынник подписал полноценный контракт с «Салаватом Юлаевым», сообщается на официальном сайте команды.

Двухстороннее соглашение с 29-летним голкипером рассчитано до 30 апреля 2021 года. Ранее игрок находился на пробном контракте.

В нынешнем сезоне Скрынник провёл три матча за «Салават Юлаев», отражая в среднем 92,4% бросков при коэффициенте надежности 2,69. На счету голкипера два поражения — в матчах с «Автомобилистом» и «Ак Барсом» (оба — 1:4), а также одна победа — над «Нефтехимиком» (4:1).

В нынешнем сезоне Скрынник выступал за нефтекамский «Торос». Всего в ВХЛ голкипер провёл 223 игры (106 побед), процент отражённых бросков – 92 при общем коэффициенте надёжности 2.20. В КХЛ Скрынник провёл 9 игр за китайский «Куньлунь Ред Стар».

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