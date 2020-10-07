Форвард «Динамо» Брюквин из-за травмы пропустит три недели

Нападающий московского «Динамо» Владимир Брюквин пропустит около трёх недель из-за травмы, сообщил главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов.



«Брюквин пропустит приблизительно три недели», — приводит слова Крикунова «Р-Спорт».



Брюквин получил травму 4 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (6:3). Нападающий китайского коллектива Алексей Торопченко, проводивший дебютную встречу в КХЛ, угодил в колено нападающего бело-голубых, в результате чего форвард динамовцев получил травму. Самого же нападающего «Куньлуня» КХЛ дисквалифицировала на три матча.



Брюквин принял участие в 11 встречах текущего сезона КХЛ, в которых забросил четыре шайбы и сделал одну результативную передачу.

КХЛ дисквалифицировала Торопченко на три матча. Он травмировал форварда «Динамо» Брюквина