Бурдасов, Хелльберг, Вей и ещё 7 игроков основы вернулись в состав СКА, у Каменева — дебют
Стал известен состав СКА на матч регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом», сообщается в официальной группе петербургской команды.
В заявку вернулись ряд игроков основы СКА: Магнус Хелльберг, Линден Вей, Лукас Бенгтссон, Игорь Ожиганов, Антон Бурдасов, Виктор Антипин, Динар Хафизуллин, Йоонас Кемппайнен, Евгений Кетов и Василий Токранов. Владислав Каменев дебютирует за петербургский клуб.
Пятёрки выглядят следующим образом:
- Белов — Бенгтссон, Ткачёв — Вей — Тренин;
- Ожиганов — Дыбленко, Кузьменко — Каменев — Бурдасов;
- Антипин — Хафизуллин, Тимкин — Кемппайнен — Кетов;
- Токранов — Мальцев, Завгородний — Морозов — Подколзин.
Место в воротах займёт Михаил Бердин. Вернувшийся в состав Хелльберг станет его сменщиком.
Напомним, что ранее ряд игроков СКА не могли принимать участие в матчах из-за коронавируса.
Роман Ротенберг будет исполнять обязанности главного тренера СКА в матче с «Магниткой»
- 7 октября 2020
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