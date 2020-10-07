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Бурдасов, Хелльберг, Вей и ещё 7 игроков основы вернулись в состав СКА, у Каменева — дебют

Бурдасов, Хелльберг, Вей и ещё 7 игроков основы вернулись в состав СКА, у Каменева — дебют
Хоккей / КХЛ 0

Стал известен состав СКА на матч регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом», сообщается в официальной группе петербургской команды.

В заявку вернулись ряд игроков основы СКА: Магнус Хелльберг, Линден Вей, Лукас Бенгтссон, Игорь Ожиганов, Антон Бурдасов, Виктор Антипин, Динар Хафизуллин, Йоонас Кемппайнен, Евгений Кетов и Василий Токранов. Владислав Каменев дебютирует за петербургский клуб.

Пятёрки выглядят следующим образом:

  • Белов — Бенгтссон, Ткачёв — Вей — Тренин;
  • Ожиганов — Дыбленко, Кузьменко — Каменев — Бурдасов;
  • Антипин — Хафизуллин, Тимкин — Кемппайнен — Кетов;
  • Токранов — Мальцев, Завгородний — Морозов — Подколзин.

Место в воротах займёт Михаил Бердин. Вернувшийся в состав Хелльберг станет его сменщиком.

Напомним, что ранее ряд игроков СКА не могли принимать участие в матчах из-за коронавируса.

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