Бурдасов, Хелльберг, Вей и ещё 7 игроков основы вернулись в состав СКА, у Каменева — дебют

Стал известен состав СКА на матч регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом», сообщается в официальной группе петербургской команды.



В заявку вернулись ряд игроков основы СКА: Магнус Хелльберг, Линден Вей, Лукас Бенгтссон, Игорь Ожиганов, Антон Бурдасов, Виктор Антипин, Динар Хафизуллин, Йоонас Кемппайнен, Евгений Кетов и Василий Токранов. Владислав Каменев дебютирует за петербургский клуб.



Пятёрки выглядят следующим образом:

Белов — Бенгтссон, Ткачёв — Вей — Тренин;

Ожиганов — Дыбленко, Кузьменко — Каменев — Бурдасов;

Антипин — Хафизуллин, Тимкин — Кемппайнен — Кетов;

Токранов — Мальцев, Завгородний — Морозов — Подколзин.

Место в воротах займёт Михаил Бердин. Вернувшийся в состав Хелльберг станет его сменщиком.



Напомним, что ранее ряд игроков СКА не могли принимать участие в матчах из-за коронавируса.