В команде юниорской лиги Квебека зафиксировано 18 случаев заражения коронавирусом

В команде «Бленвиль-Буабриан Армада» из Главной юниорской хоккейной лиги Квебека зафиксировано 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте лиги. Игроки, тренерский штаб и персонал отправлены на двухнедельный карантин.



«Хотя наш санитарный и медицинский протокол очень строгий, мы знали, что COVID-19 очень заразен и в конечном итоге может поразить некоторых игроков и членов команды. Тем не менее мы абсолютно уверены, что меры, содержащиеся в нашем плане действий на случай чрезвычайных ситуаций, окажутся весьма эффективными. Хотим повторить, что медицинский персонал лиги и «Бленвиль-Буабриан Армада» взял на себя ответственность за ситуацию и предпримет все необходимые действия. Лига и её команды будут продолжать соблюдать директивы государственных органов здравоохранения», — приводит слова комиссара QMJHL Жиля Курто официальный сайт лиги.