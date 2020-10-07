«Нэшвилл» обменял форварда Бонино и два драфт-пика в «Миннесоту» на Кунина

«Нэшвилл Предаторз» обменял 32-летнего нападающего Ника Бонино в «Миннесоту Уайлд», сообщил известный журналист Дэн Розен на своей странице в «Твиттере».



Отмечается, что в обратном направлении последовали 22-летний форвард Люк Кунин, а также 101-й пик драфта-2020.



«Предаторз» вместе с американским нападающим обменяли свои 37-й и 70-й драфт-пики.



В нынешнем сезоне Бонино принял участие в 67 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив 18 шайб и сделав 17 результативных передач при показателе полезности «+17» и 16 минутах штрафного времени. В четырёх матчах плей-офф форвард забросил одну шайбу и показателе полезности «-2». Кунин принял участие в 63 встречах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 31 (15+16) очко при показателе полезности «-10».