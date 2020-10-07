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«Трактор» обыграл «Куньлунь», Основин и Авцин оформили по дублю

«Трактор» обыграл «Куньлунь», Основин и Авцин оформили по дублю
Хоккей / КХЛ 0

Челябинский «Трактор» дома обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» и завершилась со счётом 4:2.

Уже на третьей минуте Александр Авцин с передач Ильи Карпухина и Ярослава Косова вывел хозяев вперёд. На четвёртой минуте второго периода Авцин оформил дубль, ему ассистировали Дмитрий Огурцов и Илья Карпухин. Спустя три минуты Андрей Баканов с передач Люка Локхарта и Итана Верека одну шайбу отыграл, но уже через 43 секунды Вячеслав Основин вновь восстановил разрыв в счёте. Ему ассистировали Лукаш Седлак и Томаш Гика. В начале третьего периода Основин оформил дубль, забросив шайбу в меньшинстве. Через четыре минуты китайский клуб усилиями Локхарта отыграл одну шайбу, но на большее гостей не хватило.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2020, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Авцин (Карпухин, Косов) – 02:15' (5x5)   2:0 Авцин (Огурцов, Карпухин) – 24:00' (5x5)   2:1 Баканов (Локхарт, Верек) – 27:14' (5x5)   3:1 Основин (Седлак, Гика) – 27:57' (5x5)   4:1 Основин (Карпухин) – 40:50' (4x5)   4:2 Локхарт (Верек) – 44:30' (5x5)
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