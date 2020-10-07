«Трактор» обыграл «Куньлунь», Основин и Авцин оформили по дублю

Челябинский «Трактор» дома обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» и завершилась со счётом 4:2.
Уже на третьей минуте Александр Авцин с передач Ильи Карпухина и Ярослава Косова вывел хозяев вперёд. На четвёртой минуте второго периода Авцин оформил дубль, ему ассистировали Дмитрий Огурцов и Илья Карпухин. Спустя три минуты Андрей Баканов с передач Люка Локхарта и Итана Верека одну шайбу отыграл, но уже через 43 секунды Вячеслав Основин вновь восстановил разрыв в счёте. Ему ассистировали Лукаш Седлак и Томаш Гика. В начале третьего периода Основин оформил дубль, забросив шайбу в меньшинстве. Через четыре минуты китайский клуб усилиями Локхарта отыграл одну шайбу, но на большее гостей не хватило.
- 7 октября 2020
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