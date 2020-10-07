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«Даллас» предложил новый контракт Денису Гурьянову

«Даллас» предложил новый контракт Денису Гурьянову
Хоккей / НХЛ 0

«Даллас Старз» сделал квалификационное предложение 23-летнему российскому нападающему Денису Гурьянову, сообщается на официальном сайте команды.

Россиянин является ограниченно свободным агентом. Кроме того предложения были сделаны 23-летнему финскому форварду Роопе Хинцу, 26-летнему чешскому нападающему Радеку Факсе и 25-летнему американскому форварду Джоелу Л'Эсперансу.

В нынешнем сезоне Гурьянов принял участие в 64 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив 20 шайб и сделав 9 результативных передач при показателе полезности «+5» и 13 минутах штрафного времени. В 27 матчах плей-офф российский нападающий забросил 9 шайб и сделал 8 результативных передач при показателе полезности «0» и двух минутах штрафа.

Денис Гурьянов не попал в символическую сборную новичков НХЛ и не получит $ 212 тыс.
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