Ковалёв – на вопрос о возможной отставке: не думаю, что другой тренер что-то поменяет

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв подвёл итоги встречи с «Трактором» (2:4).



«Положение нашей команды такое, что мы находим любую возможность, чтобы соревноваться, но некоторые заболевают. Кто-то выходит на лёд, кто-то приезжает, каша получается. Ребята по максимуму стараются использовать возможности, другого варианта у нас нет. Но не будем на это сваливать. Нужно правильно играть в обороне, надо не забывать про неё. Такое ощущение, что засыпаем в обороне.



Отказались от Дугина, так как его тревожила прошлая травма, было понятно, что он отстаёт в скорости. Поэтому мы от него отказались. Глинкин? Сейчас все игроки в лиге другого размера и играют на других скоростях. Ему немножко сложновато. Мы рассчитываем на более скоростных игроков. Пиганович был с травмой, только начинает вкатываться.



Мысли об отставке? Меняй не меняй, поставьте любого известного тренера, не думаю, что он что-то поменяет или сделает разницу в команде. Мы начинаем работать с низкого уровня игроков, их нужно приучать, обучать. То травмы, то американцы прилетают или нет. У нас такая каша, что мы ни разу нормально не потренировались полным составом. Постоянно идут какие-то изменения, не легко так сразу войти в ритм. Делаем всё по максимуму, у нас хороший тренерский состав. В засаде на карантине сидит ещё человек 8-9», — передаёт слова Ковалёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



Напомним, в нынешнем сезоне у «Куньлуня» 11 поражений в 12 встречах. Единственная победа была одержана не на льду — ярославский «Локомотив» из-за коронавируса не смог принять участия в матче в Мытищах. «Куньлуню» засчитали техническую победу.

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