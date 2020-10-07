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Защитник молодёжной сборной России Ян Кузнецов выбран «Калгари» под 50-м номером на драфте

Защитник молодёжной сборной России Ян Кузнецов выбран «Калгари» под 50-м номером на драфте
Хоккей / НХЛ 0

Защитник молодёжной сборной России Ян Кузнецов, выступающий в NCAA, выбран «Калгари Флэймз» под 50-м номером на драфте НХЛ 2020 года.

Кузнецов стал шестым россиянином на проходящем драфте.

Ранее стало известно, что «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал канадского нападающего Алексиса Лафренье под первым номером драфта Национальной хоккейной лиги. Российский вратарь Ярослав Аскаров выбран «Нэшвилл Предаторз» под 11-м номером, форвард Родион Амиров выбран «Торонто Мэйпл Лифс» под 15-м номером, защитник Шакир Мухамадуллин под 20-м номером, нападающий Егор Чинахов под 21-м и форвард Марат Хуснутдинов под 37-м.

После завершения финальной серии Кубка Стэнли определился порядок выбора на драфте НХЛ 2020 года. Первый раунд прошёл ночью с 6 на 7 октября в удалённом режиме, а раунды со второго по седьмой запланированы на 7 октября.

Нападающий СКА Марат Хуснутдинов выбран «Миннесотой» под 37-м номером на драфте НХЛ
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