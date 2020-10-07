«Рейнджерс» во время драфта обменял Лиаса Андерссона в «Кингз» на пик под номером 60

«Нью-Йорк Рейнджерс» обменял права на 21-летнего шведского нападающего Лиаса Андерссона в «Лос-Анджелес Кингз» на пик проходящего в данный момент драфт НХЛ. «Рейнджерс» будут выбирать под 60-м номером. Об этом сообщил известный инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».



Примечательно, что командам принадлежали два первых выбора в этом году. Так, «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал канадского нападающего Алексиса Лафренье под первым номером драфта Национальной хоккейной лиги. Под вторым номером в «Лос-Анджелес Кингз» ушёл канадский форвард Куинтон Байфилд. В первом раунде у «Нью-Йорк Рейнджерс» был ещё один пик — 19-й. Под этим номером был выбран канадский защитник Брейден Шнайдер.



Лиас Андерссон был выбран «Рейнджерс» на драфте НХЛ в 2017 году под общим 7-м номером. Сейчас нападающий выступает за «ХВ71».

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