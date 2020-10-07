Воробьёв — о голе Коробкина: здорово, когда забивает четвёртое звено
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги победной встречи с петербургским СКА (4:1).
«Хорошая игра, интересный хоккей. Спасибо ребятам, что сегодня отдали ещё немножко. Гол Коробкина? Когда четвёртое звено забивает важные голы, это здорово. Что говорить, ребята — молодцы», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, магнитогорский «Металлург» в гостях обыграл петербургский СКА. Встреча проходила в «Ледовом дворце» и завершилась со счётом 4:1. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Юхо Ламмикко, Егор Яковлев, Егор Коробкин и Сергей Плотников, забросивший шайбу уже в пустые ворота. Также два балла за результативные передачи набрал Андрей Чибисов.
СКА в первом матче после возвращения выздоровевших хоккеистов проиграл «Металлургу»
- 7 октября 2020
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