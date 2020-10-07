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«Сочи» нанесло четвёртое поражение в сезоне минскому «Динамо»

«Сочи» нанесло четвёртое поражение в сезоне минскому «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

ХК «Сочи» в гостях обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на «Минск-Арене» и завершилась со счётом 2:1.

В середине первого периода Игорь Руденков вывел гостей вперёд. Менее чем через две минуты Ере Карьялайнен с передач Маркуса Нильссона и Даниила Мироманова удвоил преимущество сочинского коллектива, реализовав численное большинство. В середине второго игрового отрезка Роб Клинкхаммер сократил отставание в счёте, ему ассистировали Шейн Принс и Франсис Паре. Эта шайба также была заброшена в большинстве.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2020, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Руденков – 09:20' (5x5)   0:2 Юханссон (Карьялайнен, Мироманов) – 11:09' (5x4)   1:2 Клинкхаммер (Принс, Паре) – 31:27' (5x4)

Напомним, что главный тренер минской команды Крэйг Вудкрофт и его тренерский штаб не смогли присутствовать матче, так как находятся на самоизоляции из-за коронавируса как контакты первого уровня.

Во встрече с «Сочи» «зубрами» руководил временный тренерский штаб, в который вошли Константин Кольцов (исполняющий обязанности главного тренера) и Дмитрий Астапенко, наставники «Динамо-Молодечно».

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