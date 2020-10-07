Р. Ротенберг: Аскаров выбран высоко на драфте, такая независимая оценка важна для нас

Исполняющий обязанности главного тренера СКА Роман Ротенберг отметил высокое место голкипера Ярослава Аскарова на драфте.



«Поздравляю Аскарова с выбором на высоком месте на драфте, это большое достижение, он даже превзошёл Василевского. Благодарны Ярославу за работу. Он с нами ещё два года, сейчас совместно готовимся к матчам СКА и сборной. Как только он выздоровеет, ждём его на льду. Рады, что вратарь, российский игрок, игрок СКА, выбран так высоко. Такая независимая оценка экспертов для нас очень важна. Видим, что в нашей системе игроки развиваются.



Хотим, чтобы наши ребята как можно дольше играли в России. Будем к этому стремиться, создавая правильные условия для развития. Ребята сами выбирают нашу систему, потому что эта система даёт им шанс развиваться. Будем делать всё возможное, чтобы ребята оставались в России и развивались у нас. Хуснутдинов отсутствует в составе по здоровью, иначе он играл бы. Он уже проявил себя как игрок уровня как минимум КХЛ, особенно в матче с «Ак Барсом».



Много вопросов по здоровью тренерского штаба, многие болеют. Форсировать никого не будем, как только Брагин будет готов и пройдёт полное восстановление, мы увидим его на тренерском мостике. То же касается и Козырева, и других тренеров», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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