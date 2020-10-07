«Магнитка» впервые с 2014 года выиграла у СКА в Санкт-Петербурге

Завершился очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Магнитка» оказалась сильнее местных «армейцев» (4:1). Интересно, что магнитогорский клуб впервые с 2017 года обыграл СКА. После финальной серии Кубка Гагарина в сезоне-2016/2017 у питерцев было шесть побед в регулярных чемпионатах с общим счётом 18:7. Стоит отметить, что впервые с 2014 года «Магнитка» выиграла в Санкт-Петербурге.



СКА с 19 очками занимает второе место в Западной конференции. В свою очередь «Металлург» с 18 очками находится на пятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, выиграв две последних встречи с общим счётом 8:2.



Напомним, что заброшенными шайбами в составе победителей отметились Юхо Ламмикко, Егор Яковлев, Егор Коробкин и Сергей Плотников, забросивший шайбу уже в пустые ворота.

У «Магнитки» 8 шайб за два матча! Каменев и другие лидеры не спасли СКА Своей бывшей команде забил даже Сергей Плотников.