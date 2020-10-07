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Ожиганов: не хочется говорить о болезнях, чтобы это не выглядело как оправдание

Ожиганов: не хочется говорить о болезнях, чтобы это не выглядело как оправдание
Хоккей / КХЛ 0

Защитник петербургского СКА Игорь Ожиганов подвёл итоги встречи с «Металлургом» (1:4).

«Получился сумбурный хоккей. Новые сочетания, в движении надо прибавлять. Сейчас потренируемся и прибавим. Не хочется говорить о болезнях, чтобы это не выглядело как оправдание. Раз вышли играть — всё нормально.

Да, мы проиграли в движении. Не смогли переломить ситуацию в третьем периоде. У нас были моменты, чтобы отыграться, но превосходства над соперником не было. Нельзя сказать, что мы упустили победу. Сегодняшняя игра дала возможность набрать форму. К следующему матчу всё будет хорошо. Нам надо почувствовать игру. 10 дней дома просидел, организм бездействовал. Надо всё по новой набирать», — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА в первом матче после возвращения выздоровевших хоккеистов проиграл «Металлургу»
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