Ожиганов: не хочется говорить о болезнях, чтобы это не выглядело как оправдание

Защитник петербургского СКА Игорь Ожиганов подвёл итоги встречи с «Металлургом» (1:4).
«Получился сумбурный хоккей. Новые сочетания, в движении надо прибавлять. Сейчас потренируемся и прибавим. Не хочется говорить о болезнях, чтобы это не выглядело как оправдание. Раз вышли играть — всё нормально.
Да, мы проиграли в движении. Не смогли переломить ситуацию в третьем периоде. У нас были моменты, чтобы отыграться, но превосходства над соперником не было. Нельзя сказать, что мы упустили победу. Сегодняшняя игра дала возможность набрать форму. К следующему матчу всё будет хорошо. Нам надо почувствовать игру. 10 дней дома просидел, организм бездействовал. Надо всё по новой набирать», — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 7 октября 2020
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