Вратарь «Витязя» Даниил Чечелев выбран «Калгари» под 96-м номером

Вратарь «Витязя» Даниил Чечелев был выбран «Калгари Флэймз» под 96-м номером.



Чечелев стал двенадцатым россиянином на проходящем драфте.



Ранее стало известно, что «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал канадского нападающего Алексиса Лафренье под первым номером драфта Национальной хоккейной лиги. Российский вратарь Ярослав Аскаров выбран «Нэшвилл Предаторз» под 11-м номером, форвард Родион Амиров выбран «Торонто Мэйпл Лифс» под 15-м номером, защитник Шакир Мухамадуллин под 20-м номером, нападающий Егор Чинахов под 21-м, форвард Марат Хуснутдинов под 37-м, защитник Ян Кузнецов под 50-м, Василий Пономарёв под 53-м, Егор Соколов под 61-м, Александр Никишин под 69-м, Даниил Гущин под 76-м, Максим Грошев под 85-м.



После завершения финальной серии Кубка Стэнли определился порядок выбора на драфте НХЛ 2020 года. Первый раунд прошёл ночью с 6 на 7 октября в удалённом режиме, а раунды со второго по седьмой запланированы на 7 октября.

Четыре российских хоккеиста выбраны в первом раунде драфта НХЛ 2020 года