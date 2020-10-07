Швырёв — о победе над СКА: дожали соперника в концовке

Нападающий «Металлурга» Игорь Швырёв подвёл итоги встречи со СКА (4:1).



«Все хотели выиграть. Были заряжены на тысячу процентов. После первого пропущенного гола не стали сбавлять, работали, бились. Дожали соперника в концовке. Хит на Хафизуллине перед голом — это наша работа. Нужно биться, выигрывать все шайбы — нейтральные или нет. Чем больше выиграешь, тем больше где-то повезёт, отскочит. Чем больше будет таких выигранных шайб, тем больше будет голов.



Нужно больше и креативных голов, и таких — трудовых. Нужно создавать как можно больше моментов. Наша команда набирает обороты. Все заряжены, не хотят проигрывать. Максимально готовимся к каждому матчу. Надеюсь, так будет и дальше», — передаёт слова Швырёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА в первом матче после возвращения выздоровевших хоккеистов проиграл «Металлургу»