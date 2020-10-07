Четвёртый номер драфта-2016 Пульюярви вернулся в «Эдмонтон»
«Эдмонтон Ойлерз» объявил о возвращении в команду 22-летнего финского форварда Ессе Пульюярви, сообщается на официальном сайте «нефтяников».
Контракт подписан на два года.
Ессе Пульюярви был задрафтован «Эдмонтоном» в первом раунде драфта НХЛ в 2016 году под общим четвёртым номером.
Ранее сообщалось, что «Ойлерз» могут предложить финну контракт на один год с зарплатой от $ 1,2 до 1,5 млн.
Напомним, что 22-летний финн отыграл минувший сезон в «Кярпяте», набрав 53 (24+29) очка в 56 матчах в чемпионате Финляндии. В августе он продлил соглашение с клубом из Оулу на один сезон. Пульюярви провёл в НХЛ 139 матчей, в которых набрал 37 (17+20) очков. 30 сентября СКА выменял права на финского форварда в КХЛ в результате обмена с «Торпедо».
«Эдмонтон» может предложить Пульюярви контракт на один год с зарплатой от $ 1,2 до 1,5 млн
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