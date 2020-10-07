«Коламбус» подписал двухлетний контракт с Максом Доми на $ 10,6 млн

«Коламбус Блю Джекетс» подписал двухлетний контракт с 25-летним форвардом Максом Доми, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».
Общая сумма сделки составила $ 10,6 млн. За сезон-2020/2021 Доми заработает $ 4,6 млн, за сезон-2021/2022 $6 млн.
Напомним, Доми был обменян в «Коламбус» из «Монреаль Канадиенс». В обратном направлении проследовал форвард Джош Андерсон. Кроме того, «Блю Джекетс» получил выбор в третьем раунде драфта-2020. Доми, в свою очередь, был ограниченно свободным агентом.
В минувшем регулярном чемпионате Макс Доми принял участие в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ, забросив 17 шайб и отдав 27 результативных передач при показателе полезности "-3" и 35 минутах штрафного времени. В десяти матчах плей-офф Макс набрал 3 (0+3) очка при полезности "-2" и 8 минутах штрафа.
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