Чинахов — о 21-м номере на драфте: надо доказать, что могу играть на таком высоком уровне

Нападающий «Авангарда» Егор Чинахов поделился эмоциями от драфта НХЛ. Форвард был выбран клубом «Колумбус Блю Джекетс» под 21-м номером.



«Почему удивился такому высокому выбору? Меня партнёры в последних матчах выводили на бросок, оставалось только попасть. Просто повезло, что в меня поверили в «Коламбусе» и выбрали так рано.



Объяснили ли как-то свой выбор? Пока ещё нет. Я сказал им, что у меня пять утра. Надо спать и готовиться к тренировке. Может быть, днём созвонимся.



За кого в детстве болел в НХЛ? В детстве следил за всеми командами. Сейчас тоже стараюсь смотреть все обзоры матчей НХЛ. Есть хоккеисты, которые симпатичны по игре. Нравятся Натан Маккиннон и Коннор Макдэвид.



Специально ли работал над броском или это от природы? Много бросал в детстве, как-то само так получилось. Сейчас стараюсь не упустить возможность, нарабатываю бросок.



Сегодня в раздевалке подкалывали? Конечно, даже на собрании показали видео, как меня выбирают на драфте. Так, посмеялись, все поздравили.



Сказал ли Боб Хартли что-то по этому поводу? Говорит учить английский. Поздравил, сказал, что рад за меня.



Теперь будет двойная доля ответственности, надо оправдывать ожидания? Надо доказывать, что я могу играть на таком высоком уровне. Сначала в КХЛ побороться за Кубок Гагарина, а потом уже думать, что будет дальше. Сейчас в хоккейной академии «Авангард» шикарные условия, работают хорошие тренеры, много времени уделяется развитию игроков. Думаю, в ближайшее время за мной последует много выпускников высокого уровня. Наша команда МХЛ «Омские Ястребы» уже очень сильная, там работает хороший тренер Олег Угольников, который много подсказывает молодым хоккеистам», — приводит слова Чинахова официальный сайт «Авангарда».

Егор Чинахов выбран «Коламбусом» под 21-м номером на драфте НХЛ 2020 года