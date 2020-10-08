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23 россиянина выбраны на драфте юниоров НХЛ

23 россиянина выбраны на драфте юниоров НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

На драфте Национальной хоккейной лиги 2020 года были выбраны 23 российских игрока.

Их полный список выглядит следующим образом:

Первый раунд: Ярослав Аскаров (№ 11, «Нэшвилл»), Родион Амиров (№ 15, «Торонто»), Шакир Мухамадуллин (№ 20, «Нью-Джерси»), Егор Чинахов (№ 21, «Коламбус»).
Второй раунд: Марат Хуснутдинов (№ 37, «Миннесота»), Ян Кузнецов (№ 50, «Калгари»), Василий Пономарёв (№ 53, «Каролина»), Егор Соколов (№ 61, «Оттава»).
Третий раунд: Александр Никишин (№ 69, «Каролина»), Даниил Гущин (№ 76, «Сан-Хосе»), Максим Грошев (№ 85, «Тампа»).
Четвёртый раунд: Даниил Чечелев (№ 96, «Калгари»), Артур Ахтиямов (№ 106, «Торонто»), Богдан Тринеев (№ 117, «Вашингтон»).
Пятый раунд: Артём Галимов (№ 129, «Анахайм»), Дмитрий Овчинников (№ 137, «Торонто»), Максим Берёзкин (№ 138, «Эдмонтон»).
Шестой раунд: Александр Гордин (№ 171, «Монреаль»), Дмитрий Злодеев (№ 175, «Ванкувер»), Амир Мифтахов (№ 186, «Тампа»).
Седьмой раунд: Александр Пашин (№ 199, «Каролина»), Максим Марушев (№215, «Вегас»), Тимофей Спицеров (№ 210, «Сан-Хосе»).

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