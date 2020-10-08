Худобин ещё не договорился с «Далласом» и склоняется к выходу на рынок свободных агентов
Российский голкипер Антон Худобин ещё не договорился с клубом о новом контракте, сообщает инсайдер Пьер Лебрюн в своём «твиттере».
По данным источника, россиянин не принял последнее предложение «Далласа» и склоняется к выходу на рынок свободных агентов. Однако, по слова Лебрюна стороны ещё могут достичь договорённости.
В плей-офф 34-летний Антон Худобин одержал 14 побед в 25 матчах при проценте отражённых бросков 91,7 и коэффициенте надёжности 2,69.
Россиянин стал лучшим голкипером регулярного чемпионата НХЛ по проценту отражённых бросков — 93%. За карьеру в НХЛ Худобин провёл 218 матчей, отражая 92% бросков. Выступал за «Миннесоту Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролину Харрикейнз» и «Анахайм Дакс».
«Даллас» и его будущее. Что решит Худобин, чего ждут от Гурьянова, кем станет Боунесс?
Им не хватило двух побед. Но в начале сезона такой результат показался бы сказкой.
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