Худобин ещё не договорился с «Далласом» и склоняется к выходу на рынок свободных агентов

Российский голкипер Антон Худобин ещё не договорился с клубом о новом контракте, сообщает инсайдер Пьер Лебрюн в своём «твиттере».

По данным источника, россиянин не принял последнее предложение «Далласа» и склоняется к выходу на рынок свободных агентов. Однако, по слова Лебрюна стороны ещё могут достичь договорённости.

В плей-офф 34-летний Антон Худобин одержал 14 побед в 25 матчах при проценте отражённых бросков 91,7 и коэффициенте надёжности 2,69.

Россиянин стал лучшим голкипером регулярного чемпионата НХЛ по проценту отражённых бросков — 93%. За карьеру в НХЛ Худобин провёл 218 матчей, отражая 92% бросков. Выступал за «Миннесоту Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролину Харрикейнз» и «Анахайм Дакс».