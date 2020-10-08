Волков: для начала Чинахову нужно попытаться выйти на лидирующие позиции в «Авангарде»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал выбор «Коламбус Блю Джекетс» форварда омского клуба Егора Чинахова под общим 21-м номером на драфте НХЛ.

«Мы, естественно, ожидали, что Егора выберут на драфте. Не ожидали, что это случится уже в первом раунде, но выбор «Коламбуса» в принципе стал большим сюрпризом для всех. Хотя и нельзя сказать, что Чинахов не заслужил подобного внимания. Наоборот, и он как раз его привлёк своей игрой на старте регулярного чемпионата КХЛ.



Радует, что наших воспитанников высоко ценят, что наша система подготовки поставляет игроков, признающихся одними из лучших в мире в своем возрасте. Для того и создавалась академия. С другой стороны, позиция на драфте не имеет большого значения. Особенно если хоккеист уезжает полностью готовым. И Егору некуда спешить.

На моих глазах в ЦСКА рос Кирилл Капризов – и теперь готов ехать в НХЛ игроком основного состава. Думаю, Чинахову для начала нужно попытаться выйти на лидирующие позиции в «Авангарде». А затем и в лиге, принося нам максимальную пользу. Мы на него в этом рассчитываем», — цитирует Волкова пресс-служба «Авангарда».