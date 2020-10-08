«Оттава» не договорилась с нападающим Дюклером о новом контракте

Журналист Брент Уоллес сообщил, что «Оттава Сенаторз» не стал делать квалификационное предложение форварду Энтони Дюклеру.

Таким образом, 25-летний игрок станет неограниченно свободным агентом и выйдет на рынок, который откроется 9 октября. Зарплата игрока по однолетнему контракту составляла $ 1,65 млн.

Отмечается, что он сам представлял свои интересы на переговорах. Генеральный менеджер «Сенаторз» Пьер Дорион сообщил, что команда предложила ему «существенное повышение» зарплаты, но стороны не смогли договориться.

В минувшем сезоне Дюклер набрал 40 (23+17) очков в 66 матчах регулярного чемпионата и обновил личный рекорд по голам. Новая команда может стать для игрока уже шестой за шесть лет выступлений в НХЛ.