«Рейнджерс» не смогли обменять третьего бомбардира команды в прошлом сезоне Райана Строума

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон прокомментировал решение клуба сделать квалификационное предложение центральному форварду Райану Строуму.

«Синерубашечники» квалифицировали Строума в самый последний момент перед закрытием окна, в котором можно было делать контрактные предложения своим ограниченно свободным агентам.

«Я тянул до последнего, потому что искал ему обмен? В том числе. Райан должен получить значительное повышение по своему контракту, и у нас были нюансы, о которых мы говорили с другими командами лиги. Я хотел оставить все варианты открытыми до самой последней секунды», — признался Гортон.

В минувшем сезоне 27-летний Строум стал третьим бомбардиром команды по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Канадский форвард забросил 18 шайб и сделал 41 результативную передачу в 70 матчах регулярки.