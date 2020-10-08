О'Деллу потребуется операция. Нападающий «Сибири» выбыл из строя до конца года
Нападающий «Сибири» Эрик О'Делл выбыл из строя ориентировочно на три месяца из-за травмы, полученной в матче с «Северсталью», сообщается на официальном сайте новосибирского клуба. Таким образом, канадский форвард не вернётся на лёд до конца 2020 года.
«В матче с «Северсталью» нападающий Эрик О`Делл получил травму верхней части тела. Медицинское обследование показало, что хоккеисту потребуется операция, после которой на восстановление понадобится около трёх месяцев», — сказано в сообщении пресс-службы клуба.
В этом сезоне 30-летний форвард провёл девять матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. В среднем за матч О'Делл проводил на льду ровно 17 минут.
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