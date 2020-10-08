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Хуснутдинов — о «Миннесоте»: следующий год проведу в России, а дальше постараюсь переехать

Хуснутдинов — о «Миннесоте»: следующий год проведу в России, а дальше постараюсь переехать
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий СКА Марат Хуснутдинов поделился эмоциями после драфта Национальной хоккейной лиги, на котором его выбрал «Миннесота Уайлд» под общим 37-м номером во втором раунде.

«Вижу ли я себя в НХЛ? Конечно. По контракту этот и следующий год я еще проведу в России, а дальше постараюсь переехать. С Ховановым ещё не общался, но, думаю, мне еще предстоит узнать и спросить у него о многом. Что касается города, то сейчас буду узнавать о нем подробнее.

Приятно видеть, что в прошлом году клуб взял русских ребят, а в этом году перевез Капризова. Я рад оказаться в этой команде. Постараюсь как можно быстрее выучить английский и посмотреть всю информацию про город», – цитирует Хуснутдинова пресс-служба НХЛ.

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