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Курдин: Овечкин — снайпер, пробивной, проломной. А Кучеров — тонкий игрок

Курдин: Овечкин — снайпер, пробивной, проломной. А Кучеров — тонкий игрок
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер филиала хоккейной академии «Авангард-Запад» Геннадий Курдин прокомментировал успех своего воспитанника нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«Знаете, он разносторонний хоккеист. Он всё может. У него слабых сторон мы не найдём. Вот возьмём мы Овечкина: бомбардир, снайпер — пробивной, проломной. А Кучеров — тонкий игрок. Лидер команды. Можно сказать, что «Тампа» играет под Кучерова. Вся команда играет в его хоккей. Пас, быстрый пас, движение, помощь. «Тампа» играет сейчас так. И дисциплина у него хорошая.

Я требовал всегда, чтобы мои игроки умели в обороне играть. Некоторые могут не добежать, не доработать. Кучеров не может себе этого позволить. У него с детства заложено, что он все моменты должен дорабатывать. Никита умеет отдать любой пас, забить. Везде может сыграть. Можно сказать, что нет у него слабых мест. Не могу сказать, что он что-то делает плохо», — цитирует Курдина пресс-служба омского клуба.

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Никита мог бы сейчас играть с Макдэвидом и Драйзайтлем. Но ему и в «Тампе» неплохо.
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