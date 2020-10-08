Курдин: Овечкин — снайпер, пробивной, проломной. А Кучеров — тонкий игрок

Главный тренер филиала хоккейной академии «Авангард-Запад» Геннадий Курдин прокомментировал успех своего воспитанника нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.
«Знаете, он разносторонний хоккеист. Он всё может. У него слабых сторон мы не найдём. Вот возьмём мы Овечкина: бомбардир, снайпер — пробивной, проломной. А Кучеров — тонкий игрок. Лидер команды. Можно сказать, что «Тампа» играет под Кучерова. Вся команда играет в его хоккей. Пас, быстрый пас, движение, помощь. «Тампа» играет сейчас так. И дисциплина у него хорошая.
Я требовал всегда, чтобы мои игроки умели в обороне играть. Некоторые могут не добежать, не доработать. Кучеров не может себе этого позволить. У него с детства заложено, что он все моменты должен дорабатывать. Никита умеет отдать любой пас, забить. Везде может сыграть. Можно сказать, что нет у него слабых мест. Не могу сказать, что он что-то делает плохо», — цитирует Курдина пресс-служба омского клуба.
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