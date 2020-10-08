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Агент Дементьев: если достоин, то в НХЛ можно играть и без драфта

Агент Дементьев: если достоин, то в НХЛ можно играть и без драфта
Хоккей / НХЛ 0

Хоккейный агент Алексей Дементьев поделился размышлениями на тему драфта, который прошёл в Национальной хоккейной лиге.

«Поздравляю всех задрафтованных игроков, вы конечно же этого ждали и заслужили. К сожалению у многих наступит момент, когда вы скажете: — «Зачем меня задрафтовал этот клуб?». Скажу банальную вещь, если ты достоин, то в НХЛ можно играть и без драфта! Зайцев, Панарин и т.д.

Самое прекрасное в драфте, когда вас, достойного, пропустили все скауты, на всех возможны драфтах, а вы заиграли так, что стали интересны всем. И вот теперь уже вы проводите свой драфт команд НХЛ! Они должны вам предложить условия, которые вас могут и не устроить», — написал Дементьев в своём аккаунте в «Твиттере».

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Егор Соколов стал первым россиянином с 2007 года, которого задрафтовали «Сенаторз», Артём Галимов — первым пиком «Дакс» из России за 11 лет.
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