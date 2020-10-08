Источник: тренерский штаб Квартальнова пропустит матч «Ак Барса» с «Витязем»
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов и его помощники пропустят ближайший матч регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» из-за сомнительных тестов на коронавирус, сообщает «Спорт Бизнес Online».
Отмечается, что в отсутствие Квартальнова исполнять обязанности главного тренера будет наставник «Барса» Сергей Душкин. Помогать ему будут Сергей Абрамов и генеральный менеджер казанцев Рафик Якубов.
В заявку на прошлый матч у казанского клуба не попали Найджел Доус, Данис Зарипов, Микаэль Викстранд, Альберт Яруллин, Кирилл Петров и Адам Рейдеборн, а форвард Михаил Глухов провёл встречу в качестве защитника. Ранее казанский клуб подтвердил наличие симптомов ОРВИ у нескольких игроков, а также представителей тренерского штаба.
Доус, Зарипов, Яруллин и Викстранд не попали в заявку «Ак Барса» на матч с «Салаватом»
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