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«Витязь» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
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Источник: тренерский штаб Квартальнова пропустит матч «Ак Барса» с «Витязем»

Источник: тренерский штаб Квартальнова пропустит матч «Ак Барса» с «Витязем»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов и его помощники пропустят ближайший матч регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» из-за сомнительных тестов на коронавирус, сообщает «Спорт Бизнес Online».

Отмечается, что в отсутствие Квартальнова исполнять обязанности главного тренера будет наставник «Барса» Сергей Душкин. Помогать ему будут Сергей Абрамов и генеральный менеджер казанцев Рафик Якубов.

В заявку на прошлый матч у казанского клуба не попали Найджел Доус, Данис Зарипов, Микаэль Викстранд, Альберт Яруллин, Кирилл Петров и Адам Рейдеборн, а форвард Михаил Глухов провёл встречу в качестве защитника. Ранее казанский клуб подтвердил наличие симптомов ОРВИ у нескольких игроков, а также представителей тренерского штаба.

Доус, Зарипов, Яруллин и Викстранд не попали в заявку «Ак Барса» на матч с «Салаватом»
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