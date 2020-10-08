Мифтахов — о выборе Аскарова на драфте: лишнее свидетельство высокого уровня нашей школы

Вратарь системы «Ак Барса» Амир Мифтахов высказался о выборе голкипера СКА Ярослава Аскарова на драфте НХЛ. 18-летний вратарь питерского клуба был задрафтован в первом раунде под общим 11-м номером – это рекорд для голкиперов из России.

«Очень рад за Ярослава. Смотрел его игры за СКА в этом сезоне, он отлично выступал, особенно впечатлило, что он творил в матче со «Спартаком». Уверен, он и на МЧМ сможет хорошо выступить. Давно говорили, что его высоко выберут на драфте.

Такое отношение к нему – лишнее свидетельство высокого уровня нашей вратарской школы, который проявился в прошедшем плей-офф НХЛ, где два русских вратаря играли в финале Кубка Стэнли, а ещё один, Семён Варламов, участвовал в финале конференции», – приводят слова Мифтахова «Известия».