Хартли: горжусь Чинаховым. Он показал грандиозный прогресс

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал выбор «Коламбус Блю Джекетс» форварда омского клуба Егора Чинахова под общим 21-м номером на драфте НХЛ.

«Выбор Чинахова в первом раунде драфта НХЛ – хороший показатель для «Авангарда». В прошлом году у нас открылась хоккейная академия, а сейчас мы получили признание от Национальной хоккейной лиги, задрафтовавшей нашего игрока. Я горжусь Егором. С первого дня тренировочных сборов он показал грандиозный прогресс. Он зрелый молодой игрок. У него в голове есть чёткая цель, он уже настоящий профессионал. Я очень рад за него.

Мне сложно судить про прошлый год, но ещё на старте предсезонных сборов стало понятно, что с ним легко работать, он хорошо обучаемый, трудолюбивый и дисциплинированный. Его режим вне льда отвечает всем профессиональным требованиям. Возможно, именно поэтому выбор «Коламбуса» в первом раунде пал именно на него. Не сомневаюсь, что наша академия подготовит ещё немало таких игроков.

Сегодня воспитанники академии смогли увидеть, что усердная работа приносит свои плоды. Для них это должно стать мгновенной мотивацией – «Я хочу стать следующим Егором Чинаховым, хочу пройти Академию «Авангарда», попасть в команду КХЛ «Авангард», играть в КХЛ и помогать команде добиваться успеха!» — цитирует Хартли пресс-служба омского клуба.