Роспотребнадзор не выявил нарушений на матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Динамо»

Роспотребнадзор не обнаружил нарушений правил проведения массовых мероприятий на матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Динамо» (2:0), сообщается на официальном сайт ведомства.

«6 октября 2020 года проводился хоккейный матч ЦСКА — «Динамо» первого этапа чемпионата Континентальной хоккейной лиги на стадионе «ЦСКА Арена». Перед матчем были проведены все необходимые мероприятия, закуплены дезинфицирующие средства, санитайзеры, маски и перчатки. Персонал стадиона в полном объеме прошел тестирование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. На матче присутствовало 2400 зрителей при общем количестве мест на трибуне 12 000, что позволило организаторам соблюсти требования по социальному дистанцированию.



На всех подходах к стадионам была нанесена социальная разметка, на входах проводилась термометрия болельщиков и раздача масок и перчаток. В процессе всего матча болельщиков оповещали посредством видеороликов и голосовых объявлений о необходимости профилактики новой коронавирусной инфекции, включая требования о ношении масок и перчаток и соблюдении социальной дистанции в течение всего матча.



В связи с принятием организатором мероприятия всех необходимых мер Управлением Роспотребнадзора по г. Москве не зафиксировано нарушений санитарно-противоэпидемического режима, что свидетельствует о возможности проведения массовых спортивных мероприятий без нарушений», — сказано в официальном заявлении ведомства.